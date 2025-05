Restyling stadio Maradona, CdM - Nel Masterplan presentato a ADL c'è anche la possibile riapertura dei parcheggi

Napoli - Nell'incontro di ieri tra il sindaco Gaetano Manfredi ed il presidente Aurelio De Laurentiis hanno partecipato Andrea Chiavelli, Tommaso Bianchini, chief revenue officier del Napoli, Gianluca Baiesi, stadium manager; Giulio Mastropasqua, del team legale della SSC Napoli. Mentre Manfredi era accompagnato dal professor Edoardo Cosenza, braccio destro del sindaco e redattore del Masterplan sullo stadio Maradona. Come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, al club azzurro è stato presentato nel dettaglio cosa sia possibile fare allo stadio Maradona in un'ottica di restyling.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno per quanto riguarda il restyling dello stadio Maradona:

"Nel Masterplan sullo stadio, che i tecnici del Napoli hanno avuto modo di visionare per la prima volta, ha sostanzialmente racchiuso tutto ciò che sia possibile fare nel Maradona, che è di proprietà comunale. Compresa una valutazione tecnica che partirà a breve per provare ad utilizzare i circa 300 posti auto sottostanti, ma mai entrati in funzione da quando furono realizzati ai tempi di Italia 90"