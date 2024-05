TMW - Niente Napoli per Gasperini: conferme sul possibile rinnovo con l'Atalanta fino al 2026

Calciomercato SSC Napoli - Gian Piero Gasperini, secondo alcuni anche in orbita Napoli per il post-Calzona, dovrebbe restare ancora all'Atalanta: conferme su un possibile prolungamento del contratto fino al 2026 sono giunte anche da TWM, ovviamente in tal senso sono attesi sviluppi nelle prossime settimane.

Questo quanto scrive Tuttomercatoweb:

"Gian Piero Gasperini e l’Atalanta, futuro ancora insieme? Probabilmente si. E cosi mentre il tecnico della Dea viene accostato a numerose panchine su tutt’e quella del Napoli che dopo la frenata con Conte è alla ricerca di un profilo di alto valore, l’Atalanta nelle prossime settimane potrebbe decidere di blindare ulteriormente il suo allenatore. A fine stagione il club farà il punto della situazione suo mister e su tutte le vicende. Al momento nessuna fretta di rinnovare un contratto che comunque garantisce già continuità anche per il prossimo anno. Ma la volontà della Dea appare quella di proseguire ancora con Gasperini. Volontà che potrebbe sposarsi con quella dell’allenatore. L’Atalanta e Gasperini possono continuare insieme. Ancora. Fino al 2026…".