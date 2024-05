Sostituto Osimhen, SKY: visionato Omorodion! Ecco la richiesta dell'Atlético Madrid

Calciomercato Napoli, nuovo nome per l'attacco in virtù della partenza di Victor Osimhen: dopo i nomi di Artem Dovbyk e Romelu Lukaku, spunta anche quello di Samu Omorodion come riporta SkySport.

Ecco quanto si legge nel dettaglio sul sito di Gianluca Di Marzio:

In questa direzione il nome nuovo è quello di Samu Omorodion, classe 2004 di proprietà dell'Atletico Madrid, in prestito in questa stagione all'Alavès.

Attaccante spagnolo, di origini nigeriane, Samu Omorodion è stata una delle sorprese di questa stagione in Liga. Giocatore dal fisico imponente, per lui 8 gol in un'annata formativa al Deportivo Alavès.

Per lui ampi margini di miglioramento, con la sensazione che tutto il suo potenziale sia ancora da esprimere. I prezzi però cominciano già a lievitare. La richiesta di partenza dell'Atletico Madrid per lui è infatti di 40 milioni di euro.