Ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro 2025, il palinsesto di CalcioNapoli24 TV: tre amichevoli, incontri con i tifosi

Programma ritiro Napoli Castel di Sangro - Ci siamo, parte il ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dal 30 luglio al 14 agosto! Tutto pronto in Alto Sangro per ospitare il Napoli di Antonio Conte. CalcioNapoli24 come ogni anno è presente con un'ampia programmazione e con la copertura totale degli eventi del ritiro in Trentino dei partenopei.

Ritiro Napoli Castel di Sangro - La SSC Napoli a breve renderà noti gli allenamenti a porte aperte che la squadra di Antonio Conte svolgerà allo stadio Patini di Castel di Sangro. Il ritiro terminerà il 14 agosto. Da definire le sessioni di autografi con i tifosi, le conferenze stampa e gli eventi in Piazza del Plebiscito.

30 luglio: mattina arrivo in hotel, pomeriggio allenamento 17.30

31 luglio: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

1 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

2 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15 (in mattinata la presentazione del francobollo di Poste Italiane per lo scudetto 2024-2025 con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, orario da confermare)

3 agosto: mattina allenamento 10.30, amichevole Napoli-Brest ore 19

4 agosto: mattina allenamento congiunto Napoli-Casertana 10.00 , pomeriggio allenamento 18.15

5 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

6 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

7 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

8 agosto: mattina allenamento 11.15, pomeriggio allenamento 18.15

9 agosto: mattina allenamento 10.30, amichevole Napoli-Girona ore 19

10 agosto: mattina allenamento congiunto Napoli-Sorrento 10.00 , pomeriggio allenamento 18.15

11 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

12 agosto: mattina allenamento 11.15, pomeriggio allenamento 18.15

13 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

14 agosto: mattina allenamento 10.30, amichevole Napoli-Olympiakos ore 20

Ritiro SSC Napoli 2025 a Castel di Sangro: il palinsesto

Ritiro Napoli 2025 Castel di Sangro - Segui con noi il ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dal 30 luglio al 14 agosto! Tutto pronto in Alto Sangro per ospitare il Napoli di Antonio Conte. CalcioNapoli24 come ogni anno è presente con un'ampia programmazione e con la copertura totale degli eventi del ritiro in Trentino dei partenopei.

La redazione di CalcioNapoli24.it e di CN24 TV (canale 79 DTT e canale Youtube) è presente e vi mostrerà in diretta tutti gli eventi organizzati dal Napoli in ritiro, con conferenze stampa, partite amichevoli, gli highlights degli allenamenti ed eventi serali. Con inviati i giornalisti Claudio Russo, Pasquale Cacciola, Ilario Covino, Marco Lombardi e Riccardo Nicotra e con la presenza a bordocampo del nostro fotografo, Ciro De Luca, per mostrarvi in tempo reale ogni immagine degli allenamenti, degli eventi degli azzurri in ritiro in Alto Sangro e le tre amichevoli contro Brest, Girona e Olympiakos. Confermata il 3 agosto la puntata speciale della rubrica social di Alici Come Prima, ‘Sangro Azzurro’, che raccoglierà a caldo le reazioni a caldo più divertenti dei tifosi nel ritiro e racconterà la giornata di Castel di Sangro attraverso il nostro canale Youtube e i nostri social.

Mercoledì 30 luglio:

12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live con l’arrivo in diretta della squadra all’AquaMontis di Rivisondoli

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi

con i tifosi 17:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

Giovedì 31 luglio:

10.15-11.50 - Buongiorno Castel di Sangro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo (possibile sessione di autografi con otto giocatori del Napoli dopo l'allenamento)

con l' mattutino LIVE dal campo (possibile sessione di autografi con otto giocatori del Napoli dopo l'allenamento) 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi

con i tifosi 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

Venerdì 1 agosto:

11-11.50 - Buongiorno Castel di Sangro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo

con l' mattutino LIVE dal campo 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi

con i tifosi 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

serale dalle 20:00 - incontro in piazza del Plebiscito con quattro calciatori del Napoli

Sabato 2 agosto:

Dalle 11 - Buongiorno Castel di Sangro con la presentazione del francobollo di Poste Italiane per lo scudetto 2024-2025 con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

con la presentazione del francobollo di Poste Italiane per lo scudetto 2024-2025 con il presidente del Aurelio 14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

Domenica 3 agosto:

11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 17:00-17:15 - TG serale

serale 18:00-21:00 - Amichevole SSC Napoli-Brest ore 19.00 con pre-partita, LIVE Reaction, post-partita con Highlights e Pagelle dal campo di Castel di Sangro

Lunedì 4 agosto:

10-11.50 - Buongiorno Castel di Sangro con l' allenamento congiunto Napoli - Casertana LIVE dal campo

con l' congiunto - LIVE dal campo 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi

con i tifosi 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

Martedì 5 agosto:

11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo

con l' mattutino LIVE dal campo 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15.30 - da confermare conferenza stampa SSC Napoli (Vanja Milinkovic-Savic?) dal teatro Tosti di Castel di Sangro (differita video subito dopo il termine della conferenza)

(Vanja Milinkovic-Savic?) dal teatro Tosti di (differita video subito dopo il termine della conferenza) 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

Mercoledì 6 agosto:

10:30-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo

con l' mattutino LIVE dal campo 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi

con i tifosi 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

Giovedì 7 agosto:

11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo

con l' mattutino LIVE dal campo 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi

con i tifosi 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

Venerdì 8 agosto:

11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo

con l' mattutino LIVE dal campo 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi

con i tifosi 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

serale dalle 20:00 - incontro in piazza del Plebiscito con la squadra e lo staff del Napoli (orario da confermare)

Sabato 9 agosto:

11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 17:00-17:15 - TG serale

serale 18:00-21:00 - Amichevole SSC Napoli-Girona ore 19.00 con pre-partita, LIVE Reaction, post-partita con Highlights e Pagelle dal campo di Castel di Sangro

Domenica 10 agosto:

10-11.50 - Buongiorno Castel di Sangro con l' allenamento congiunto Napoli - Sorrento LIVE dal campo

con l' congiunto - LIVE dal campo 14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

Lunedì 11 agosto:

11-11.50 - Buongiorno Castel di Sangro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo

con l' mattutino LIVE dal campo 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi

con i tifosi 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo (possibile sessione di autografi con otto giocatori del Napoli dopo l'allenamento)

con l' pomeridiano LIVE dal campo (possibile sessione di autografi con otto giocatori del Napoli dopo l'allenamento) 19:30-19:45 - TG serale

Martedì 12 agosto:

12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15.30 - da confermare conferenza stampa SSC Napoli dal teatro Tosti di Castel di Sangro (differita video subito dopo il termine della conferenza)

dal teatro Tosti di (differita video subito dopo il termine della conferenza) 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

con l' pomeridiano LIVE dal campo 19:30-19:45 - TG serale

Mercoledì 13 agosto:

12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi

con i tifosi 19:30-19:45 - TG serale

Giovedì 14 agosto: