Sondaggio Napoli per Frendrup, sul danese anche club di Premier League: la posizione del Genoa | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Non è un mistero che il Napoli stia valutando un centrocampista in grado di dare dinamismo e fisicità. In estate è stato acquistato Cajuste che inizialmente doveva ricoprire la casella lasciata vuota da Ndombele per fine prestito. Le prestazioni del classe 1999 svedese sono state piuttosto altalenanti, ma resta comunque un investimento da tutelare sotto vari punti di vista. Tra Napoli e Genoa si era parlato di Draguisn il quale ha poi scelto senza indugio il Tottenham. Le chiacchierate tra i due club hanno però riguardato anche un altro calciatore in forza ai liguri.

Stando a quanto risulta alla nostra redazione, il Napoli avrebbe chiesto informazioni per Morten Frendrup. Il danese nasce mezzala tuttofare nel Brondby, ma con Gilardino ha imparato anche a giocare sulla fascia offrendo un contributo importante. Frendrup, è un classe 2001, e con il Genoa ha un contratto fino al 2026. Ironia della sorte, nel terzetto di centrocampo del Brondby, aveva un ex azzurro come mezzalla sinistra: Josip Radosevic.

Il Genoa ha fatto presente al Napoli che Frendrup, così come lo era Dragusin, è un pezzo pregiato e lo darebbe via solo per una cifra fuori mercato (almeno 25 milioni). Sul ragazzo ci sono anche alcuni club di Premier League che da mesi lo hanno attenzionato avendo anche qualche approccio con chi cura gli interessi del quasi 23enne di Holbaek.

