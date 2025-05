Marocchi fa ridere tutti a Sky: “Fidatevi: se accade questo, Conte li porta tutti in ritiro”

Ultimissime Calcio Napoli - Presente negli studi di Sky per SkyCalcioClub, Giancarlo Marocchi ha parlato del Napoli e della filosofia di Antonio Conte.

“Perché in Serie A si sta segnando di meno e le big hanno difficoltà con le piccole? Faccio un esempio: se il Napoli dovesse prendere una ripartenza, Conte li porta in ritiro (ridono tutti in studio, ndr).

Non parliamo di una sconfitta, ma di una ripartenza: basterebbe quella per portarli in ritiro. I giocatori sono sempre più frenati dalla strategia dell’allenatore che sta attento alla classifica e ai pregi degli avversari come ha detto anche Ranieri stasera. Questa grande attenzione ci porta a fare sempre meno goal”.