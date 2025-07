Sky - Raspadori all'Atletico Madrid? Spunta la promessa di Conte, il prezzo fissato dal Napoli e la posizione di Jack

Calciomercato SSC Napoli - Massimo Ugolini, inviato a Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 durante lo speciale mercato delle ore 19:

"Quanto vale Raspadori? Non meno di 30 milioni più bonus per il Napoli, ma la base è di 30 milioni da quel che so. Non siamo lontanissimi, però vediamo e aspettiamo. Sicuramente c'è un gentleman agreement fra allenatore e giocatore, Conte in inverno durante il mercato gli chiese di restare. C'erano un paio di club su Raspadori, era stato ceduto Kvaratskhelia e gli chieste di restare, dicendogli che non avrebbe fatto barricate in caso di offerte estive, per lasciarlo partire. Raspadori vorrebbe un po' di spazio in più ma allo stesso tempo deve vagliare con grande attenzione le offerte. E' ovvio che l'Atletico Madrid ha un appeal importante, immagino sia una meta gradita. Ma Jack ha un ruolo centrale nel progetto tattico di Antonio Conte. Cederlo sarebbe per il Napoli un sacrificio".