Atletico Madrid su Raspadori, pronti 30 milioni! CdM: ecco come il Napoli reinvestirebbe questa cifra

Calciomercato Napoli - L'Atletico Madrid fa sul serio per Giacomo Raspadori: i Colchoneros di Diego Simeone stanno movendo i primi passi concreti per l'attaccante azzurro.

Importanti novità sul futuro di Raspadori e sull'interessamento dell'Atletico Madrid arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"L’asse di mercato tra il Napoli e la Spagna è caldo, l’Atletico Madrid ha sondato Raspadori che è il piano B di Millot, talento dello Stoccarda nel mirino dei colchoneros. L’Atletico Madrid è pronto a presentare una proposta di 25 milioni di euro più 5 di bonus, il Napoli valuta la partenza di Raspadori soltanto per un’offerta che tocchi almeno quota 35 milioni di euro. Jack è una risorsa tecnica d’alto livello, se andasse via per un’offerta importante il Napoli dirotterebbe le risorse incassate su una mezzala di spessore fisico con cui Conte e Manna vogliono completare la mediana".