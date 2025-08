Miguel Gutierrez, l'infortunio lo terrà fuori ancora per un po': il Napoli chiede lo sconto al Girona, i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla dell'affare Miguel Gutierrez:

"Gutierrez, classe 2001 del Girona. Un profilo raccontato già al termine dell'ultimo campionato: esterno sinistro a tutta fascia, cresciuto nel Real Madrid e poi esploso al Girona. Con lui a sinistra, Conte potrebbe dirottare Spinazzola in un ruolo più offensivo: una scelta che ha pagato nella passata stagione. Visto che le piste Grealish, Chiesa e Sterling non rappresentano veri e propri desideri, il club azzurro potrebbe decidere di investire meno di 40 milioni totali per un pacchetto di esterni spagnoli in ottica di presente ma soprattutto futura. Per Gutierrez una cifra intorno ai 20 milioni: è infortunato alla caviglia destra ma rientrerebbe nel giro di un mese. Il Napoli è in contatto da oltre un mese ma potrebbe usare le condizioni fisiche per uno sconto sul totale. Poi si andrà su un centrocampista: il ds Manna cercherà di chiudere con un colpo che sia di livello e la cifra inizialmente destinata per l'esterno offensivo può essere reindirizzata sul centrocampista che farà rifiatare Anguissa".