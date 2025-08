Sky: Napoli protagonista del calciomercato! Ora ci sono due obiettivi

Calciomercato Napoli, Sky Sport fa il punto su entrate e uscite nel campionato italiano e riassume così il mercato del Napoli fin qui:

Il Napoli è stato fin qui il grande protagonista del mercato della Serie A. Gli azzurri hanno acquistato Beukema, Marianucci, Lang, Sergej Milinkovic-Savic, Lucca ma soprattutto Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga dopo la fine del suo contratto con il Manchester City è stato acquistato a parametro zero, pronto a potenziare il centrocampo di Antonio Conte.

Tra gli obiettivi in entrata, ora che è sfumato Ndoye, piacciono Gutierrez del Girona come terzino sinistro e Miretti della Juventus per il centrocampo.