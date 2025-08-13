Oggi c'è Napoli-Giugliano: allenamento congiunto a Castel di Sangro! Conte spiega: "Ecco perché l'abbiamo organizzato"

Notizie  
Napoli-GiuglianoNapoli-Giugliano

Napoli-Giugliano a Castel di Sangro! Il club azzurro in ritiro in Abruzzo ha organizzato per oggi un allenamento congiunto con il Giugliano calcio, squadra campana di Serie C. Lo ha annunciato l'allenatore Antonio Conte oggi in conferenza stampa, spiegando anche perché:

La gestione di questi due ritiri è stata fatta in maniera ottimale, stiamo riuscendo comunque a dare 90 minuti nelle gambe a quasi tutta la rosa, oggi abbiamo organizzato l'allenamento congiunto con il Giugliano perché una squadra giocherà oggi e l'altra domani, per arrivare ad inizio campionato con giocatori che fanno parte della rosa con un minutaggio buono.

L'allenamento congiunto tra Napoli e Giugliano sarà a porte chiuse.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top