Oggi c'è Napoli-Giugliano: allenamento congiunto a Castel di Sangro! Conte spiega: "Ecco perché l'abbiamo organizzato"

Napoli-Giugliano a Castel di Sangro! Il club azzurro in ritiro in Abruzzo ha organizzato per oggi un allenamento congiunto con il Giugliano calcio, squadra campana di Serie C. Lo ha annunciato l'allenatore Antonio Conte oggi in conferenza stampa, spiegando anche perché:

La gestione di questi due ritiri è stata fatta in maniera ottimale, stiamo riuscendo comunque a dare 90 minuti nelle gambe a quasi tutta la rosa, oggi abbiamo organizzato l'allenamento congiunto con il Giugliano perché una squadra giocherà oggi e l'altra domani, per arrivare ad inizio campionato con giocatori che fanno parte della rosa con un minutaggio buono.

L'allenamento congiunto tra Napoli e Giugliano sarà a porte chiuse.