Lozano vicino all'approdo in MLS, esulta De Laurentiis: quanto incassa la SSC Napoli, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Hirving Lozano dopo una sola stagione può già lasciare il PSV, squadra a cui proprio il Napoli l'ha ceduto nell'estate post-scudetto. Il messicano, infatti, stando alle notizie di mercato rilanciate da The Athletic, è in trattativa avanzata per l'approdo in MLS, precisamente al San Diego FC che è pronto ad ingaggiare dal PSV il Chucky Lozano.

Lozano in MLS: accordo vicino con San Diego

L'accordo definitivo e totale non è ancora stato trovato, ma ormai la strada sembra tracciata: Lozano lascerà il PSV per approdare in MLS. Stando alle notizie dei colleghi di The Athletic, il club di San Diego pagherà circa 12 milioni di dollari al PSV. Ma c'è di più, perché da quest'affare guadagnerà anche il club di De Laurentiis.

Hirving Lozano al PSV

Dopo aver vinto lo scudetto a Napoli ed essere ad un passo dalla vittoria del campionato con il PSV, Lozano a 28 anni è pronto per un'esperienza in America, riavvicinandosi a casa e al suo Messico.

Lozano in MLS: quanto incassa la SSC Napoli

L'accordo sembra ormai vicino, fra San Diego FC e PSV. Che dovrà versare una percentuale al Napoli dei circa 12 milioni di dollari che incasserà dalla cessione in America del messicano. Sì, perché nell'affare Lozano al PSV, il Napoli inserì una clausola di futura rivendita del calciatore messicano: la SSC Napoli, quindi, se fossero confermate le cifre dell'affare in MLS, riceverà dal PSV circa 1,8 milioni di dollari dalla cessione di Hirving Lozano agli americani di San Diego.

L'accordo non è ancora stato concluso, ma secondo The Athletic San Diego spera di completare l'affare prima della Copa América di quest'estate, dove Lozano giocherà col Messico.