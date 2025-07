Amadou Diawara, ex centrocampista della SSC Napoli, è pronto a ripartire dopo l'avventura all'Eldense. L'ex Bologna, Napoli e Roma ha firmato un contratto con il Leganes: per lui un biennale con opzione per la terza stagione. Questa mattina il giocatore ha svolto e superato le visite mediche di routine ed ora si attende solamente l'annuncio ufficiale del club spagnolo.