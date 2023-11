Insigne alla Lazio? Lotito smentisce: "Non mi risulta, mi sembra una mezza stupidaggine o qualcosa di più"

Notizie calcio. Claudio Lotito, patron della Lazio, allontana l'ipotesi dell'acquisto di Lorenzo Insigne per la squadra di Sarri.

Ecco le parole di Lotito ai microfoni di Tag24:

“Lorenzo Insigne che viene da noi? Non c’è niente di vero, che io sappia…se devo essere sincero a me non risulta, che le devo dire, questo è. Guardi, a me non hanno detto nulla riguardo a questa cosa, a me sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo (Fabiani ndr), non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole Insigne? Le ripeto, a me non risulta, mi sembra una stupidaggine…“.