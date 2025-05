Il Napoli piomba su Jesus Rodriguez! Dalla Spagna: incontro a Siviglia, può rientrare nell'operazione Natan

Calciomercato Napoli, ultim'ora dalla Spagna: tentativi in corso per Jesus Rodriguez Caraballo, attaccante spagnolo classe 2005 del Real Betis Siviglia. A soli 19 anni, l'ala sinistra del Betis si è messo in mostra come uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo.

Secondo quanto riporta il giornalista Marcos Benito di El Chringuito, la SSC Napoli avrebbe già incontrato gli agenti del calciatore a Siviglia con l'obiettivo di acquistarlo in estate.

Non solo: il Betis Siviglia tra circa un mese dovrà completare l'operazione di riscatto di Natan e il Napoli spera di poter inserire il cartellino di Jesus Rodriguez nell'operazione che porterà Natan al Betis a titolo definitivo.