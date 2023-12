Calciomercato.it - Zielinski-Inter, super offerta! Ma il polacco attende il Napoli: fissato l'incontro con ADL

Calciomercato Napoli - Il mese di dicembre 2023 potrebbe risultare decisivo per il futuro di Piotr Zielinski, il cui contratto che lo lega alla SSC Napoli ha scadenza giugno 2024.

Il mese di dicembre appena iniziato potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro di Piotr Zielinski. Stando alle informazioni raccolte dal collega Marco Giordano di Calciomercato.it,

"Prima della fine dell’anno ci sarà più di un incontro tra il Napoli e l’agente del polacco, Bartlomiej Bolek, per parlare dell’offerta che il club azzurro ha sottoposto al ragazzo. De Laurentiis ritene che la proposta presentata sia importante, in linea con il valore e l’età (30 anni il prossimo maggio) del calciatore, tuttavia al momento risulta esserci una certa distanza tra domanda e offerta. Bisogna capire se questa distanza si potrà colmare già nel corso di questo mese, negli incontri in programma.

La priorità del classe ’94 è il Napoli, è questo ciò che è sa bene anche l’Inter che è la big di Serie A che si è mossa in maniera più concreta per il centrocampista dei campioni d’Italia. I nerazzurri hanno già fatto un’offerta al suo entourage: circa 4 milioni di euro a stagione più bonus. Zielinski è nei radar di altre grandi società straniere, vedi il Liverpool del suo vecchio estimatore Klopp, e naturalmente della Juventus del suo ex Ds Giuntoli.

Gli incontri di questo mese dovrebbero fare chiarezza sul futuro del polacco, che dal 2016 ad oggi ha collezionato ben 347 presenze con la maglia dei partenopei realizzando 50 gol e 46 assist".