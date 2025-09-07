Camoranesi sull'Italia: "Ok il 5-0, ma già questo dato sullo 0-0 mi ha impressionato"

Camoranesi sull'Italia: Ok il 5-0, ma già questo dato sullo 0-0 mi ha impressionato

Ultimissime nazionale - Esordio roboante per il neo Ct Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia, con un esplosivo 5-0 ai danni dell’Estonia che riaccende l’entusiasmo nazionale dopo la crisi e l’esonero di Luciano Spalletti

Mauro German Camoranesi, ex campione del mondo, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport del suo ex compagno squadra ora commissario tecnico: “Non sono riuscito a vederla perché stavo prendendo il volo per venire qui a Reggio Calabria, però ho visto il risultato e poi gli highlights. Ma soprattutto avevo già fatto caso al fatto che a fine primo tempo avevamo fatto 16/17 tiri eppure eravamo ancora sullo 0-0: già da quello si capiva che la partita si sarebbe sbloccata al primo tiro. Poi è finita 5-0: meritatissimo”. 

Gattuso, dunque, si conferma l’uomo giusto: “Penso che lui possa dare una bella spintarella a questa Nazionale che negli ultimi anni ha cambiato tanti allenatori. Lui è giovane, ha già dimostrato di essere un grande allenatore, ma un suo grande pregio è quello di saper gestire i gruppi e per me questo fa davvero tanto la differenza. Per me farà molto bene".

