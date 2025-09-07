Mercato ancora aperto in Arabia, l'Al Shabab sta comprando due giocatori dalla Serie A

Calciomercato - L'edizione odierna de L'Arena si sofferma sul mercato dell'Hellas Verona, ancora molto attivo nonostante il gong per le trattative in entrata per la Serie A sia suonato ormai da una settimana, dallo scorso 1° settembre.

Calciomercato Serie A, due giocatori verso l'Arabia

Nelle scorse ore gli scaligeri hanno annunciato l'acquisto dello svincolato Jean Daniel Akpa-Akpro, ex Monza e Lazio che ha firmato un annuale da circa 200mila euro con il club veneto.

Akpa Akpro potrebbe non essere l'unico svincolato in arrivo all'Hellas Verona, perché rimane ancora aperta la pista che può portare gli scaligeri verso Roberto Gagliardini, anche se l'arrivo dell'esperto ivoriano parrebbe aver decisamente raffreddato questa pista.

E attenzione perché non ci sono solo gli acquisti in ballo: come fa sapere il quotidiano, infatti, il centrocampista Cheikh Niasse è entrato nel mirino dell'Al Shabab in Arabia Saudita, lo stesso club che sta trattando con il Milan per Adli, e potrebbe anche salutare.