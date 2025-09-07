L'Italia Volley Femminile è storia, Conte si esalta e commenta sui social | FOTO
Conte
Italia Volley, esulta anche Antonio Conte
Notizie sport - L'Italia Volley Femminile è storia con la vittoria del Mondiale e la 36esima vittoria di fila senza una sconfitta considerando tutte le competizioni, Antonio Conte si esalta e congratula sui social con le ragazze.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News