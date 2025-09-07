FC26, svelati i ratings delle squadre: ecco quante stelle avrà il Napoli | FOTO

Ultimissime Calcio Napoli - EA Sports ha pubblicato i ratings ufficiali dei club in vista dell'uscita di FC26, il videogioco di calcio più giocato al mondo disponibile dal prossimo 26 settembre.
Nell'elenco mancano diverse squadre come Inter e Juventus, dal momento che non sono licenziate su EA Sports, mentre la SSC Napoli compare ed è questo il rating ufficiale attribuito al club partenopeo su FC 26:
Ricordiamo che il rating delle squadre va da un minimo di mezza stella ad un massimo di 5 stelle. Sono pochi i club valutati a punteggio pieno: Real Madrid, Barcellona, PSG, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Bayern Monaco.
Con il Napoli a 4 stelle e mezzo ci sono anche Atletico Madrid, Newcastle United, Borussia Dortmund, Tottenham, Chelsea, Aston Villa, Manchester United e Bayer Leverkusen.