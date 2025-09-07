FC26, svelati i ratings delle squadre: ecco quante stelle avrà il Napoli | FOTO

Ultimissime Calcio Napoli - EA Sports ha pubblicato i ratings ufficiali dei club in vista dell'uscita di FC26, il videogioco di calcio più giocato al mondo disponibile dal prossimo 26 settembre.

Novità per il Napoli su FC26

Nell'elenco mancano diverse squadre come Inter e Juventus, dal momento che non sono licenziate su EA Sports, mentre la SSC Napoli compare ed è questo il rating ufficiale attribuito al club partenopeo su FC 26:

SSC Napoli: 4 stelle e mezzo

Ricordiamo che il rating delle squadre va da un minimo di mezza stella ad un massimo di 5 stelle. Sono pochi i club valutati a punteggio pieno: Real Madrid, Barcellona, PSG, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Bayern Monaco.

Con il Napoli a 4 stelle e mezzo ci sono anche Atletico Madrid, Newcastle United, Borussia Dortmund, Tottenham, Chelsea, Aston Villa, Manchester United e Bayer Leverkusen.