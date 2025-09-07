Caressa: "Erano 50 anni che non vedevo uno così forte a quest'età, solo Cassano faceva queste cose"

Il paragone di Caressa

Notizie Calcio - Dopo la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, Caressa aveva parlato così di Lamine Yamal ai microfoni di Sky Calcio Club: "Questo ragazzo vola ragazzi, non voglio fare paragoni, ma che spettacolo, fa delle cose... Non è marcabile, guardate che azioni pazzesche. Ha preso palla 102 volte in una gara. Sono 50 anni che nel calcio non vedo uno così forte a 17 anni. Ok Messi ma è esploso un po' dopo, pure Maradona. Ora che ci penso mi è venuto un nome in mente: Antonio Cassano. Solo lui faceva cose così a 17-18 anni". 

