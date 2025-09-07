Adani: "Conte ha fatto a Napoli una cosa mai vista prima, guardate Anguissa..."

Nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol, Daniele Adani si è lasciato andare ad una disamina su Antonio Conte"Io credo che Conte abbia fatto un anno a Napoli dove, portando risultati, entusiasmo e vittoria, ha portato secondo me una grande evoluzione nel suo modo di fare il mestiere. Conte è riuscito a fare una cosa che non sempre riesce a andare insieme alla vittoria: cioè sperimentare, esplorare, ma vincere.

Cambiare quattro-cinque sistemi e riuscire sempre a portare il risultato, che vuol dire gioco e punti, è di un grande condottiero, è di una persona consapevole, è di uno lucido, sempre dedito al lavoro" ha aggiunto l'ex difensore emiliano.

A Napoli sono tutti Antonio Conte. Il cambio più evidente c'è stato nei centrocampisti che con Spalletti erano costruttori di gioco e palleggiatori. Invece con Conte accompagnano dal primo al novantesimo e sono diventati dei goleador. L'esempio lampante è Anguissa".

