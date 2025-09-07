Mondiali Volley Femminili: Italia campione! Battuta 3-2 la Turchia, la Nazionale di Velasco nella storia
Mondiali Volley FemminiliMondiali Volley Femminili: Italia campione! Battuta 3-2 la Turchia, la Nazionale di Velaso nella storia con 36 vittorie consecutive e quarta competizione vinta di fila tra Nations League (2), Giochi Olimpici e Mondiale.
