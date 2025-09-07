Alvino: "De Bruyne ha detto una cosa giusta sul Napoli..."

Le Interviste  
AlvinoAlvino

Alvino parla di De Bruyne

Ultimissime Calcio Napoli - Le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne hanno fatto discutere. Il campione belga, impegnato con la sua nazionale, ha affermato quanto segue: "Nel Sud Italia si tifa soltanto per il Napoli, è fantastico". 

Alvino commenta le parole di De Bruyne

Carlo Alvino, giornalista, attraverso i social, condivide il pensiero dell'ex Manchester City: "Mi piace avvalorare la tesi di Kevin De Bruyne. È ovvio che diceva in generale che al sud si tifa Napoli, d’altra parte a Milano nonostante le 2 squadre, non tutti tifano Milan ed Inter e lo stesso discorso vale per Torino e finanche per Roma dove il tifo territoriale è più radicato. Di certo è che negli ultimi dieci anni buona parte del sud tifa Napoli.

Quella riferita da De Bruyne è una incontrovertibile verità che a molti non piace, in quanto per il passato il sud era appannaggio solo delle strisciate, cosa che nelle ultime generazioni non lo è più grazie ai risultati ottenuti, grazie all’identità che il Napoli di De Laurentiis ha saputo trasmettere,  grazie anche alle “non” politiche nazionali incapaci di dare, appunto, un identità nazionale al paese. 

E se un campione come Kevin De Bruyne, ha percepito questo sentimento, siamo davvero sulla buona strada. Lasciamo ai “soliti noti” la demagogia, che il Napoli risulti leader del sud è una magnifica realtà, destinata a espandersi sempre più, con buona pace dei soliti noti".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top