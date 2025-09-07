Alvino: "De Bruyne ha detto una cosa giusta sul Napoli..."

Ultimissime Calcio Napoli - Le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne hanno fatto discutere. Il campione belga, impegnato con la sua nazionale, ha affermato quanto segue: "Nel Sud Italia si tifa soltanto per il Napoli, è fantastico".

Alvino commenta le parole di De Bruyne

Carlo Alvino, giornalista, attraverso i social, condivide il pensiero dell'ex Manchester City: "Mi piace avvalorare la tesi di Kevin De Bruyne. È ovvio che diceva in generale che al sud si tifa Napoli, d’altra parte a Milano nonostante le 2 squadre, non tutti tifano Milan ed Inter e lo stesso discorso vale per Torino e finanche per Roma dove il tifo territoriale è più radicato. Di certo è che negli ultimi dieci anni buona parte del sud tifa Napoli.

Quella riferita da De Bruyne è una incontrovertibile verità che a molti non piace, in quanto per il passato il sud era appannaggio solo delle strisciate, cosa che nelle ultime generazioni non lo è più grazie ai risultati ottenuti, grazie all’identità che il Napoli di De Laurentiis ha saputo trasmettere, grazie anche alle “non” politiche nazionali incapaci di dare, appunto, un identità nazionale al paese.

E se un campione come Kevin De Bruyne, ha percepito questo sentimento, siamo davvero sulla buona strada. Lasciamo ai “soliti noti” la demagogia, che il Napoli risulti leader del sud è una magnifica realtà, destinata a espandersi sempre più, con buona pace dei soliti noti".