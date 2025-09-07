Denis: "Il Napoli vincerà lo scudetto, mentre la Champions..."

Ultimissime Calcio Napoli - German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, nel corso di un suo intervento a La Gazzetta dello Sport, ha affrontato vari argomenti relativi al mondo del calcio.
"La mia squadra del cuore? Reggina, Atalanta, Napoli, Independiente.
Ricordo più bello in Italia? La promozione con la Reggina e tanti momenti con l'Atalanta.
Il mio punto debole? Il mancino.
Dove mi sentivo imbattibile? Dentro l'area di rigore.
Pregio? Mi considero un buon papà.
Principale difetto? Sono indeciso.
I miei idoli da bambino? Maradona e Batistuta.
Compagni che mi sono rimasti nel cuore? Lavezzi, Montalto, Liotti.
L'avversario più forte mai affrontato? Thiago Silva.
Se potessi rigiocare una partita del passato, quale sceglierei? Argentina-Venezuela.
Chi vincerà la Serie A? Napoli.
Chi vincerà la Champions League? Manchester City".