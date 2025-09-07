Tmw - Comuzzo può tornare al centro del mercato a gennaio: dopo il no di Commisso al Napoli il suo all'Arabia Saudita

Calciomercato - Pietro Comuzzo è una delle speranze del calcio italiano per il futuro. Classe 2005 questa appena iniziata sarà la sua seconda vera stagione alla Fiorentina, dopo gli esordi con Vincenzo Italiano due anni fa ma soprattutto con la titolarità che gli ha dato Raffaele Palladino nella passata stagione.

Calciomercato Serie A, Comuzzo torna sul mercato?

Fino ad arrivare a oggi, con Stefano Pioli che gli sta dando fiducia e che lo ha schierato sempre, o quasi, da titolare, anche nella sfida di ritorno del playoff di Conference League quando la testa del giocatore non poteva essere completamente sgombra, vista l'offerta monstre che gli era arrivata dall'Al-Hilal. Comuzzo però ha detto no all'Arabia Saudita e ha preferito rimanere alla Fiorentina che, di fatto, aveva già accettato l'offerta.

A dire la verità il primo che si era fatto sotto per Comuzzo era stato il Napoli, nel gennaio scorso, ma in quel caso fu Rocco Commisso a non accettare l'offerta arrivata dal capoluogo campano, mentre in estate anche l'Atalanta aveva fatto un sondaggio, che però non ha dato seguito alla prima proposta non considerata all'altezza dalla Fiorentina.