Qualificazioni Mondiali, formazioni ufficiali Macedonia-Liechtenstein: c'è Elmas dal 1'
Il neo azzurro Elmas in campo per Macedonia-Liechtenstein
Ultimissime nazionali- Qualificazioni Mondiali, spazio anche a Macedonia del Nord-Liechtenstein questa sera alle 18.00. Gara che dunque interessa anche il neo acquisto Eljif Elmas che partirà dal primo minuto per quest’appuntamento.
Macedonia-Liechtenstein, Elmas titolare
- MACEDONIA (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Stojchevski, Zajkov, Alioski; Churlinov, Alimi, Bardhi, Elmas; Miovski, Trajkovski. Ct. Milevski.
- LIECHTENSTEIN (3-5-2): Büchel; Malin, Traber, Hofer; Wolfinge, Lüchinge, Nicolas, Sele, Göppel; Luque-Notaro, Saglam. Ct. Fünfstück
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News