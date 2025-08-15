Udinese, Runjaic: "Maradona era il mio idolo! A Napoli chiesi a Inler di scattarmi una foto con la sua statua"

Le Interviste  
Kosta RunjaicKosta Runjaic

Oggi sul quotidiano La Repubblica una lunga intervista a Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, che tra le altre cose ha citato anche Napoli e Maradona:

Lei cita spesso John Fitzgerald Kennedy. Ci sono altre personalità che la ispirano? «C’è una massima di Gandhi che per me è un mantra: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e alla fine vinci. Nel calcio, il mio eroe è Maradona. A Napoli ho chiesto al direttore sportivo Gökhan Inler di scattarmi una fotografia accanto alla statua di Diego. Giocammo una partita fantastica e credo che Maradona ne sia stato contento, dal cielo»

