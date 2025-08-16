AS - Napoli-Siviglia, accordo quasi raggiunto per Juanlu: trovata intesa, tutti i dettagli

Calcio Mercato  
AS - Napoli-Siviglia, accordo quasi raggiunto per Juanlu: trovata intesa, tutti i dettagli

Ultime calciomercato Napoli Siviglia accordo vicino per Juanlu Sanchez

Ultime calcio Napoli - A Siviglia si lavora contro il tempo, soprattutto nella vendita immediata di due pezzi che porteranno una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Per Loic Badé è stata fatta un'offerta dal Bayer Leverkusen, ma piace anche allInter.

Siviglia Napoli accordo vicino per Juanlu

Secondo quanto riporta AS, però, ci sono novità per Juanlu, con Siviglia e Napoli che ieri hanno cercato di trovare un accordo che si avvicinerà ai 20 milioni e una piccola percentuale sulla futura rivendita. In Italia c’è ottimismo per la chiusura della firma, dopo molte settimane di blocco. Il fatto è che comunque questi quasi 20 milioni, non risolverebbero i problemi del club che dovrà cedere anche Badé.

Juanlu Sanchez
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top