AS - Napoli-Siviglia, accordo quasi raggiunto per Juanlu: trovata intesa, tutti i dettagli

Ultime calcio Napoli - A Siviglia si lavora contro il tempo, soprattutto nella vendita immediata di due pezzi che porteranno una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Per Loic Badé è stata fatta un'offerta dal Bayer Leverkusen, ma piace anche allInter.

Siviglia Napoli accordo vicino per Juanlu

Secondo quanto riporta AS, però, ci sono novità per Juanlu, con Siviglia e Napoli che ieri hanno cercato di trovare un accordo che si avvicinerà ai 20 milioni e una piccola percentuale sulla futura rivendita. In Italia c’è ottimismo per la chiusura della firma, dopo molte settimane di blocco. Il fatto è che comunque questi quasi 20 milioni, non risolverebbero i problemi del club che dovrà cedere anche Badé.