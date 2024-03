Rai, Perillo: "Zielinski ormai è improponibile, l'ombra del campione che fu! Gara condizionata dal Barcellona imminente"

Antonello Perillo, giornalista Rai, commenta su Twitter il pareggio per 1-1 tra Napoli e Torino:

"Servivano tre punti come il pane per avvicinarsi alla zona Champions ma il Napoli non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro un Torino ben messo in campo e che ha lottato con grande determinazione su ogni pallone. Azzurri volitivi e generosi. La vittoria sembrava ad un passo, dopo il vantaggio targato Kvaratskelia. Pagata a caro prezzo la disattenzione difensiva che ha consentito a Sanabria, appena entrato, di riportare il risultato in equilibrio con una spettacolare acrobazia. Gara inevitabilmente condizionata all’inizio dall’imminente super sfida di Barcellona, come confermano le scelte di formazione con l’esclusione in via precauzionale di Rrahmani e Traoré, sostituiti rispettivamente da un discreto Ostigard e da un ormai improponibile Zielinski, l’ombra del campione che fu. Migliore in campo uno straripante Kvara, particolarmente ispirato, pericolo costante per la difesa granata. Alla fine la squadra ha speso tante energie, con il rimpianto di aver conquistato solo un punticino".