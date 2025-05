Inter, sfida alla Lazio con pochi dubbi: torna Sommer, Mkhitaryan favorito su Zielinski. Taremi in pole su Arnautovic

L’Inter si prepara alla gara con la Lazio con l’intenzione di schierare l’undici migliore possibile, pur con qualche incertezza residua. Sommer torna tra i pali, davanti a lui Bisseck, Acerbi e con ogni probabilità Bastoni, in vantaggio su Carlos Augusto. Sulle corsie laterali spazio ai titolari Dumfries e Dimarco. A centrocampo si rivede Mkhitaryan, rientrato oggi in gruppo e subito testato da Inzaghi con i titolari: al momento è lui il favorito su Zielinski per affiancare Barella e Calhanoglu. In attacco confermato Thuram, con Taremi leggermente avanti su Arnautovic per sostituire l’infortunato Lautaro. Dalla panchina pronti a tornare anche Pavard e Frattesi.