Conte: "Torta preparata, c'è da mettere la ciliegina: alla squadra ho detto una cosa"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del match in casa del Parma:

"Una vigilia del genere è importante per me e come si vive con la squadra? Io sento una grandissima responsabilità, forse fin troppa. Sento comunque un peso importante sulle spalle, penso di avere le spalle larghe per poter gestire queste situazioni ma non posso non negare che sia un bel carico, che in altre piazze forse non hai perchè più abituate a certe situazioni. Noi vogliamo ripagare perchè non dimentichiamo un concetto: ci è stata chiesta una bella torta, l'abbiamo fatta e l'abbiamo presentata. La bella torta è il ritorno in Champions con quattro giornate di anticipo, che per il club è vita. Essere l'anno prossimo tra le prime due e partecipare alla Supercoppa, aver rivalorizzato la rosa che lo scorso anno aveva perso tanto, aver ricreato euforia ed entusiasmo con tanti sold out ogni volta al Maradona. La torta chiesta l'abbiamo preparata ed è bella, ora c'è da mettere la ciliegina. Uno può pensare sia una cosa piccolina, ma alla fine rappresenta la storia, essere ricordati per sempre a Napoli. Abbiamo tutti voglia di fare qualcosa di straordinario, abbiamo già fatto tanto per il club e per la città, però ai ragazzi dico che dobbiamo avere l'ambizione di essere ricordati, ci si può ricordare se riusciamo ad imprimere nomi e cognomi con qualche vittoria. Uno scudetto sarebbe magnifico"