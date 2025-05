Spareggio Napoli-Inter, De Siervo: "Non possiamo escludere nulla, neanche San Siro. In atto valutazioni di ordine pubblico"

Ultime news Serie A - L'edizione odierna de Il Mattino svela le «riflessioni sull'eventuale spareggio» della Lega:

«Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole scritte, cercheremo di rispettarle». Così l'amministratore delegato della Lega serie A, Luigi De Siervo, sulla possibilità dello spareggio tra Napoli e Inter per l'assegnazione dello scudetto 2025. «Sono in atto una serie di valutazioni anche rispetto alle tematiche di ordine pubblico, che in ipotesi come questa, successa una volta negli ultimi 100 anni, impongono riflessioni di carattere operativo che verranno fatte credo lunedì mattina», ha aggiunto il manager.

Le riflessioni riguardano anche l'impegno con cui l'Inter concluderà la stagione, ovvero la finale di Champions League contro il Paris St. Germain di Kvara sabato 31. «Se possiamo escludere che in caso di spareggio si giocherebbe a Milano? Non possiamo escludere nulla». Ma la sede indicata, nel caso, è Roma. «Intanto ci godiamo questo appassionante finale di campionato, con nove partite che domenica (domani ndr) verranno tutte disputate allo stesso orario», la conclusione di De Siervo".