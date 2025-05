Lazio, caos anti-Inter: emergenza sugli esterni e rebus formazione, Baroni valuta soluzioni inedite

Alla vigilia della sfida con l’Inter, in casa Lazio regna l’incertezza. Le assenze di Zaccagni e Pellegrini per squalifica e i guai fisici di Lazzari complicano i piani di Baroni, che studia varianti tattiche per sopperire all’emergenza sulle fasce. Tavares potrebbe essere rischiato dal 1’, mentre Marusic resta jolly tra difesa e attacco. In difesa Gila-Romagnoli restano favoriti, ma Gigot è stato provato nella rifinitura. A centrocampo confermata la diga Guendouzi-Rovella, mentre sulla trequarti regna l’incertezza: Dia e Castellanos partono avanti, ma Vecino insidia entrambi. A destra si rivede Isaksen, ma Pedro e Marusic restano opzioni valide per una Lazio più coperta. Decisioni rimandate all’ultimo istante.

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos