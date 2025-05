Gazzetta avvisa, Napoli occhio a Pellegrino: "Se tutti avessero la sua fame..."

Notizie Napoli calcio - Mateo Pellegrino, attaccante argentino (con anche passaporto spagnolo) del Parma, si sta mettendo in mostra in questa seconda parte di stagione. Il 23enne ha realizzato 3 gol ed 1 assist in 11 partite, con La Gazzetta dello Sport che lo indica come uno dei pericoli maggiori per il Napoli nella prossima gara:

"Curare i dettagli, sgombrare la testa dai brutti pensieri. Le frequenti telefonate con il padre sono, per Mateo, ossigeno che gli regala energie in questi primi mesi italiani, così come fondamentali sono i consigli di Chivu che lui, da bambino, aveva conosciuto quando si allenava con il caschetto sui campi di Appiano Gentile al tempo in cui papà Mauricio era il vice di Benitez all’Inter. Ora è pronto a prendersi sulle spalle il Parma per trascinarlo oltre la paura. Se il Parma riuscirà a centrare il traguardo della salvezza sarà perché tutti hanno messo in campo la fame di Pellegrino".