DIRETTA - Play-off Primavera, Napoli-Renate 1-1 (29' Martinazzi, 39' Popovic): inizia la ripresa

Il Napoli Primavera affronta oggi il Renate per la sfida valida per i play-off di Primavera 2. Gli azzurri proveranno ad oltre passare l’ostacolo per andare in semifinale e sognare la massima categoria. La squadra di Dario Rocco scenderà in campo oggi, sabato 17 Maggio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, dopo aver chiuso la regular season con due vittorie di fila arrivate contro Benevento e Crotone.

I partenopei affrontano oggi la squadra di Gianluca Savoldi, che arriva a questa sfida dopo aver terminato la regular season con un quarto posto in classifica nel gruppo A con 52 punti e una vittoria sul Parma. Ricordiamo che la sfida sarà secca, in caso di parità, ci saranno i tempi supplementari e nel caso il risultato rimarrà lo stesso, naturalmente si andrà a calciare dagli undici metri.

Primavera Napoli Renate

56’ - Sostituzione nelle file del Napoli, escono Cimmaruta e De Martino ed entrano Russo ed Esposito

50’ - Occasione Napoli, Ballabile a tu per tu con Rossi, spara altissimo

16.05 Parte il secondo tempo

Fine primo tempo

39’ - Gol del Napoli, grande rete siglata da Popovic, prende palla dalla sua fascia, salta un avversario e la butta all’angolino. Pareggio degli azzurri.

35’ - Occasione Napoli, buona azione offensiva per gli azzurri. Ballabile va vicino alla rete del pari, con una rasogliata che viene parata da Rossi.

29’ - Gol del Renate: gran gol siglato da Martinazzi, dopo una palla persa dagli azzurri in fase di uscita.

17’ - Grande occasione Napoli: botta da fuori di Borriello, ma la palla sfila alta di poco sopra la traversa

13’ - Occasione Renate, Carta prova ad andare dentro cercando una torre, ma la palla viene deviata da Cimmaruta che devia in angolo ma rischia l’aurorete.

1' - Partita iniziata! Squadre in campo al Piccolo di Cercola: il Napoli si gioca l'accesso in semifinale contro il Renate.

Di seguito le formazioni ufficiali del match: