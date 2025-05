Ricavi in caso di scudetto: al Napoli, fra Champions e trademark, più di 200 milioni

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino approfondisce il tema dei ricavi in caso di scudetto:

"Un tesoro. Tra ricavi e boom del brand, l'effetto economico del quarto scudetto sarebbe travolgente. Oggi il valore del brand Napoli, secondo la classifica del Brand Finance Football 50 2024 si aggira attorno ai 240 milioni ed √® il 18esimo al mondo. Un piazzamento che √® stato la vetta pi√Ļ alta raggiunta dal club di Aurelio De Laurentiis. Il quarto titolo, potrebbe portare ancora pi√Ļ in su il valore del brand che dal 2011, in questi 14 anni, ha avuto una crescita costante di quasi il 275%. Nel ventennio della gestione De Laurentis i ricavi complessivi hanno sfiorato i 3 miliardi di euro. [...] Ovvio, la vittoria dello scudetto porter√† a un'ulteriore crescita di ricavi su cui la componente diritti tv sar√† sempre stata la voce pi√Ļ corposa (pari al 49% aggregato). Con l'arrivo di Tommaso Bianchini, c'√® stato uno sforzo del management di internazionalizzare il brand: con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Lo scudetto non cambia invece l'ammontare dei ricavi legati alla partecipazione alla prossima Champions League, che da quest'anno vengono calcolati in base a un indice che tiene conto del ranking storico e dell'incidenza dei mercati nazionali. Saranno di almeno 50 milioni per club, solo per prendervi parte. L'aumento di valore del brand √® inevitabile, nonostante possa pesare la perdita di stelle come Osimhen e Kvaratskhelia che pure hanno un peso nelle analisi. Il titolo √® un volano per tutti i prodotti ufficiali del Napoli: perch√© quel tricolore sul petto valorizza e rende ancor pi√Ļ prezioso il prodotto. Secondo i calcolo degli esperti finanziari, sarebbe di 180 milioni di euro solo in termini di trademark".