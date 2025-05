Bologna, Ndoye: "Contro il Napoli ho segnato il gol più bello della mia carriera. Sul futuro..."

Notizie Napoli calcio - Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna, è da tempo un obiettivo di mercato del Napoli. L'attaccante elvetico sta distutando una super stagione con i rossoblu e pochi giorni fa ha conquistato anche la Coppa Italia.

Lo stesso Ndoye ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, eccone un estratto:

Il gol di tacco al Napoli resta il più bello della sua carriera? «In assoluto. È stato istinto. Per ora è certamente il numero uno. Poi se ne farò uno in rovesciata, beh, mi rifaccia la domanda...».

Futuro? Ma adesso non è certo il momento di mettersi a pensare a queste cose. Per due motivi: sono innamorato di Bologna, del Bologna e della gente, non ho mai visto una passione così. Due: c’è una qualificazione-Champions da conquistare. Noi non ci vogliamo fermare».