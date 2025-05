Conte: "Ho letto commenti dopo il Genoa che mi hanno lasciato perplesso"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del match in casa del Parma:

"Il fatto di aver pareggiato col Genoa ci ha dato fastidio, ho rivisto la partita ed è stata dominata in lungo ed in largo, il Genoa è entrato otto volte in area di rigore, ho visto alcuni commenti sulla partita che mi hanno lasciato perplesso. Ci sono partite in cui può accadere, è accaduto con il Manchester City con il Southampton già retrocesso e che può non arrivare in Champions. Il calcio non è matematica, c'è l'imponderabile e noi dobbiamo essere bravi ad indirizzare le situazioni dalla nostra parte. Inevitabile che una vittoria avrebbe detto tanto, ma ormai è passato ed il presente si chiama Parma da affrontare con tutte le nostre forze e la voglia, affronteremo una squadra in salute che si gioca la salvezza e che ha fermato l'Inter e battuto la Juventus"