Si è spenta a 33 anni, Emanuela Perinetti, primogenita di Giorgio Perinetti, noto direttore sportivo, attualmente direttore dell’area tecnica dell’US Avellino, con una grande esperienza in piazze come Roma, Napoli, Palermo, tra le tante in cui ha lavorato. Emanuela si è spenta dopo una lunga malattia.

Al direttore Perinetti e alla famiglia, le più sentite e affettuose condoglianze di tutta la redazione di CalcioNapoli24.it