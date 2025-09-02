Gazzetta - Mazzocchi rimasto per la felicità di Conte, società e tifosi: rischiava l'addio per un motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli camaleontico di un anno fa si è arricchito, ha messo su una panchina XXL e inserito quei giusti tasselli di qualità che sono mancati nella scorsa stagione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Nove volti nuovi, praticamente rivoluzionato “l’altro Napoli”: all’appello mancherebbero il vice Di Lorenzo (ma è rimasto Mazzocchi, per la gioia di Conte, società e tifosi: rischiava l’addio per via della lista) e l’alter-ego di Anguissa, ma - come detto – l’infortunio di Lukaku ha scombussolato i piani di fine mercato. Ma il Napoli ne è uscito comunque alla grande”