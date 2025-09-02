Scotto: "Napoli, nuova trattativa in corso! Manna prova a vendere l'ultimo esubero rimasto"

Il giornalista Giovanni Scotto ricorda su X che il Napoli non è riuscito ancora a vendere Coli Saco, centrocampista 2002 che si ritrova ora fuori rosa:

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha ceduto tutti gli esuberi, tranne uno. Per ora resta Coli Saco, che ha un altro anno di contratto. Partirà anche il centrocampista: si tratta con squadre estere, dove il mercato è ancora aperto. Per ora c'è un'ipotesi che riguarda la Svizzera, ma anche la Turchia. Si lavora a una cessione a titolo definitivo per non allungare ancora il contratto, che sarebbe necessario prima di fare un prestito.