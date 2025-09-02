Gazzetta - Rivoluzione completata, adesso sì che Conte potrà sbizzarrirsi con la fantasia

Rassegna Stampa  
Gazzetta - Rivoluzione completata, adesso sì che Conte potrà sbizzarrirsi con la fantasia

Ultime notizie SSC Napoli - Sarà ancora un cantiere aperto come sottolinea spesso il suo allenatore, ma quanto potrà essere divertente tornare a lavorare dopo la pausa per le nazionali con questo nuovo Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Rivoluzione completata, adesso sì che Antonio Conte potrà sbizzarrirsi con la fantasia. Lui che è un mago nel tirare fuori il meglio da ogni giocatore in qualsiasi condizione, figuriamoci cosa potrà inventarsi ora che la società ha messo a segno gli ultimi colpi, garantendo una rosa di due titolari per ruolo, più altri giovani che potranno essere utili in caso di necessità”

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top