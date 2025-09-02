Gazzetta - Rivoluzione completata, adesso sì che Conte potrà sbizzarrirsi con la fantasia

Ultime notizie SSC Napoli - Sarà ancora un cantiere aperto come sottolinea spesso il suo allenatore, ma quanto potrà essere divertente tornare a lavorare dopo la pausa per le nazionali con questo nuovo Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport.
“Rivoluzione completata, adesso sì che Antonio Conte potrà sbizzarrirsi con la fantasia. Lui che è un mago nel tirare fuori il meglio da ogni giocatore in qualsiasi condizione, figuriamoci cosa potrà inventarsi ora che la società ha messo a segno gli ultimi colpi, garantendo una rosa di due titolari per ruolo, più altri giovani che potranno essere utili in caso di necessità”