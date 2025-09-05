“Chi passa più tempo davanti allo specchio?". Reazione esilarante verso De Bruyne | VIDEO
05-09-2025 21:20
Esilarante McTominay, Gilmour e Beukema verso De Bruyne
Ultimissime Calcio Napoli - Risate nella sala stampa di Castel Volturno dove Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Scott McTominay e Sam Beukema sono stati protagonisti di una clip della SSC Napoli per l’FCMobile Anniversary player.
"Davanti allo specchio", giocatori Napoli scherzano con De Bruyne
Tante le domande esilaranti ma una mette tutti d'accordo: "Chi passa più tempo davanti allo specchio", coi tre azzurri che indicano il belga.
