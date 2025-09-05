“Chi passa più tempo davanti allo specchio?". Reazione esilarante verso De Bruyne | VIDEO

Zoom  
“Chi passa più tempo davanti allo specchio?. Reazione esilarante verso De Bruyne | VIDEO

Esilarante McTominay, Gilmour e Beukema verso De Bruyne

Ultimissime Calcio Napoli - Risate nella sala stampa di Castel Volturno dove Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Scott McTominay e Sam Beukema sono stati protagonisti di una clip della SSC Napoli per l’FCMobile Anniversary player. 

"Davanti allo specchio", giocatori Napoli scherzano con De Bruyne 

Tante le domande esilaranti ma una mette tutti d'accordo: "Chi passa più tempo davanti allo specchio", coi tre azzurri che indicano il belga. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top