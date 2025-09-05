Il Napoli ha messo sul mercato 389mln per la squadra di Conte, se fa la voce grossa è per un motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Per allestire la rosa che oggi ha a disposizione Conte il Napoli ha messo sul mercato 389 milioni di euro. Oggi valgono già di più: quasi 500 (496,3 per la precisione), scrive Il Mattino.

“Se il Napoli fa la voce grossa è perché negli anni il club di De Laurentiis ha saputo portare avanti una gestione oculata e forse anche di più. L'Inter ha potuto investire 100 milioni in meno per la rosa oggi in mano a Chivu. Negli anni sono state più le cessioni o i colpi a parametro zero che i veri e propri colpi di mercato per il club gestito oggi anche da Marotta”

