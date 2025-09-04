Milinkovic-Savic rinuncia alla Nazionale, il ct Stojkovic: "Me l'ha chiesto lui, vuole adattarsi al Napoli e lo capisco"

Napoli - Le parole di Dragan Stojkovic, ct della Serbia, che ha parlato della mancata convocazione di Vanja Milinkovic Savic per le prossime partite della Nazionale serba in vista di gare per qualificazioni Mondiali contro Lettonia e Inghilterra.

Il nuovo portiere del Napoli era stato infatti inserito nella prelista, ma non è stato poi confermato tra i convocati ufficiali.

“Non è successo nulla di particolare, non ci sono cambiamenti – ha dichiarato Stojkovic –. Non bisogna mettere lui e suo fratello sullo stesso piano, sono due situazioni completamente diverse.

Ho parlato con Vanja due volte: mi ha chiesto di saltare questa convocazione perché ha appena cambiato ambiente e club, ha bisogno di tempo per adattarsi. Lo capisco perfettamente.

La conversazione è stata fantastica, era felice di essere inserito nella lista preliminare. Spero inizi presto a difendere anche con il Napoli, ha tutte le qualità per affermarsi”.