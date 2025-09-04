Milinkovic-Savic rinuncia alla Nazionale, il ct Stojkovic: "Me l'ha chiesto lui, vuole adattarsi al Napoli e lo capisco"

Le Interviste  
Milinkovic SavicMilinkovic Savic

Le parole di Dragan Stojkovic, ct della Serbia, che ha parlato della mancata convocazione di Vanja Milinkovic Savic per le prossime partite della Nazionale serba in vista di gare per qualificazioni Mondiali

Napoli - Le parole di Dragan Stojkovic, ct della Serbia, che ha parlato della mancata convocazione di Vanja Milinkovic Savic per le prossime partite della Nazionale serba in vista di gare per qualificazioni Mondiali contro Lettonia e Inghilterra.

Il nuovo portiere del Napoli era stato infatti inserito nella prelista, ma non è stato poi confermato tra i convocati ufficiali.

“Non è successo nulla di particolare, non ci sono cambiamenti – ha dichiarato Stojkovic –. Non bisogna mettere lui e suo fratello sullo stesso piano, sono due situazioni completamente diverse.

Ho parlato con Vanja due volte: mi ha chiesto di saltare questa convocazione perché ha appena cambiato ambiente e club, ha bisogno di tempo per adattarsi. Lo capisco perfettamente.

La conversazione è stata fantastica, era felice di essere inserito nella lista preliminare. Spero inizi presto a difendere anche con il Napoli, ha tutte le qualità per affermarsi”.

Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
