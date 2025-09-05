Salernitana, Iervolino non cede e non si arrende: "Ora riprendiamoci la Serie B"

l patron della Salernitana Danilo Iervolino ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Il Corriere dello Sport'. Ecco una parte dell'intervista: "I complimenti vanno al direttore Faggiano, al presidente Milan e all’ad Pagano. Hanno ristabilito un clima di coesione, spirito di appartenenza e serenità per procedere con un programma che possa riportare quanto prima la Salernitana in B. Siamo soddisfatti perché gli obiettivi del direttore Faggiano sono stati tutti raggiunti. Poi il campo sarà il vero giudice. Abbiamo vinto due gare, non dobbiamo caricarci di entusiasmo ma dobbiamo essere anche consapevoli di dover puntare alla vetta con convinzione e responsabilità".

Attingerete dal mercato degli svincolati? Circola il nome di Machin.

"Personalmente non mi occupo del mercato, ho dato fiducia alle persone, a volte facendo bene, in altre evidentemente sbagliando. Ce lo diranno il direttore e il mister. La logica è avere un’abbondanza di giocatori ma non una squadra che poi straripi, con una competizione negativa. Se riterranno di attingere ancora, la società non si tirerà indietro. Oggi abbiamo almeno due giocatori buoni per ogni ruolo. Dai numeri sembra che proprio l’attacco, che negli ultimi due anni è stato il reparto più deficitario, sia oggi quello più fornito. Abbiamo fatto tesoro degli errori passati".

Qual è oggi il suo rapporto emotivo con il club?

"Ho sempre avuto a cuore le sorti della Salernitana. Ho sempre amato questa squadra e ho detto che mi ha regalato le emozioni più forti della mia vita. Degli episodi, delle persone e alcune cose mi hanno ferito, ma non sono rancoroso e guardo avanti. Ho fatto tanti sacrifici economici per fare i tre anni in A e dare gioie alle famiglie e vorrei che la gente ne tenesse conto. Per alcune stagioni ci siamo riusciti, in altre no e mi dispiace. Ma possiamo riprenderci quelle gioie in breve tempo».