Nazionali  
De Bruyne degradato da Garcia! Repubblica: smacco inatteso, ha subito un colpo basso

Ieri si è giocata la partita tra Liechtenstein e Belgio, con il centrocampista Kevin De Bruyne ha giocato da titolare per 67 minuti, trovando anche il gol nel secondo tempo. Per il centrocampista belga del Napoli, però, è stata la prima partita in Nazionale senza la fascia di capitano.

Il nuovo CT Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, ha preferito concedere la fascia a Tielemans e oggi il quotidiano La Repubblica commenta questa scelta così:

"Degradato. (...) Smacco subito da Kevin De Bruyne, che dopo tre anni di indiscussa leadership non è più il capitano del suo Belgio. La fascia gli è stata infatti tolta con decorrenza immediata e con una decisione a dir poco inattesa da Rudi Garcia (...) KDB ha dovuto incassare malvolentieri il colpo basso, vedendosi additato suo malgrado ai tifosi e al mondo del calcio come una bandiera a mezz’asta".

