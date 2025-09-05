Rasapdori: "Mi fa impressione questa cosa. Se mi pesa il ruolo da 12esimo? Vi dico..."

Le Interviste  
Rasapdori: Mi fa impressione questa cosa. Se mi pesa il ruolo da 12esimo? Vi dico...

Raspadori, le dichiarazioni dopo Italia-Estonia

Italia-Estonia 5-0, Giacomo Raspadori - autore del terzo goal su assist di Matteo Politano - ha preso la parola nel post partita ai microfoni della RAI. 

Italia-Estonia 5-0, le parole di Raspadori nel post partita 

“Penso che Rino ci abbia trasmesso una grande grinta e voglia di avere la determinazione giusta per prenderci quello che è il nostro obiettivo. Sappiamo quanto sia difficile, ci sono squadre complicatefinché non le sblocchi, ma abbiamo fatto una gara di alto livello sul piano della concentrazione. Dobbiamo ripartire da questa voglia di ripartire insieme. Penso che quando vieni messo in una formazione così offensiva sai che il tecnico vuole tirare fuori qualcosa di importante dagli attaccanti come finalizzatosi. In questo momento ci servono gol e ci servono chance. Siamo riusciti ad essere cattivi dopo averla sbloccata.

Se mi pesa il ruolo di 12esimo? Nella mia esperienza ho sempre lavorato ogni secondo per essere pronto quando chiamato in causa. Ho tanta ambizione e voglia di dimostrare, so cosa posso tirare fuori ancora e sicuramente mi porta a essere ambizioso ogni giorno. Ogni cosa che ho ottenuto l’ho presa lavorando ogni giorno. Sono concentrato su questo. 

Decimo gol in nazionale come Cassano, Zola e Insigne? Ci sarebbero da rubare tante cose da entrambe. Lorenzo è ancora in attività. Sono giocatori forti, sono super felice di averli raggiunti a quota 10 goal. Fa impressione: sembra ieri quando ho indossato questa maglia per la prima volta. Mi godo questa serata con l’intento di non fermarmi a questo numero”. 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
