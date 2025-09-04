SSC Napoli, ieri il primo allenamento di Baridó agli ordini di Conte: si è allenato con la prima squadra | FOTO

SSC Napoli, ieri il primo allenamento di Baridó agli ordini di Conte: si è allenato con la prima squadra | FOTO

Ultime news SSC Napoli: ieri il primo allenamento con Conte di Francisco Baridó, ecco la foto

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo Napoli-Cagliari, in campo a Castel Volturno è spuntato anche Francisco Baridó, 17enne arrivato dalla Juventus nelle ultime ore del mercato. Il talento argentino, che ricorda Dybala-Soulé nelle movenze, andrà a rinforzare la Primavera del Napoli. Ma per adesso, sfruttando l'assenza dei tanti nazionali, Conte l'ha fatto allenare in prima squadra. Ecco la foto:

Francisco Baridó si allena col Napoli

Questo il report della seduta di ieri, doppia, a Castel Volturno, riportato dalla SSC Napoli:

"SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti con una doppia seduta. Al mattino gli azzurri hanno svolto una sessione tecnica di ripresa. Nel pomeriggio il gruppo ha effettuato lavoro organico".

